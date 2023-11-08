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30 лет независимости Казахстана

Роза Рымбаева впервые высказалась о скандале с награждением ее сына орденом "Құрмет"

Опубликовано:

Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов и его родные дали интервью Динаре Сатжан, которое вышло на ее авторском YouTube-канале. Они рассказали, как перенесли хейт в Сети, разразившийся после награждения Али орденом "Құрмет".

Напомним, в октябре этого года Али Окапова наградили орденом "Құрмет". Однако после хейта в Сети певец заявил, что готов отказаться от всех наград.

За артиста вступился музыкант Иманбек. Окапов написал еще один пост в соцсетях, где анонсировал свое интервью с Динарой Сатжан.

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала отказ Али от наград.

Артист рассказал подробнее, как узнал о награде.

"Полгода назад Министерство запросило мою биографию, я думал, что есть такая норма, когда приглашают артиста на госмероприятия, они должны пройти какую-то квалификацию для выдачи определенного гонорара, т. е. если у тебя есть среднее образование, высшее образование, какие-то регалии, то ты можешь претендовать на энное количество денег, я думал, что это из-за этого.

Отправил все свои дипломы, все свои социальные проекты, у меня есть файл с моей биографией, я это и отправил. Я думал, что им нужно для какой-то базы.

Но нет, оказалось, что все к этому шло. Я не знал, в ночь перед награждением я вообще был в бане. Позвонили, сказали, что завтра встреча.

Я думал, что это ознакомительная встреча, потому что все награды были розданы за день раньше в Астане, Рамазан ага, Димаш получили 24 октября. Я думал, что все прошло", - рассказал он.

Али заявил, что надеялся, что это будет ознакомительная встреча артистов с представителями Министерства культуры и информации.

"Я на всякий случай надел костюм, все-таки встречаюсь с представителями культуры. Смотрю, идет награжение, думал, что после награждения будет встреча.

Врать не буду, лукавить не буду, я думал, а вдруг мне тоже, что-то дадут. Какую-нибудь маленькую медальку, самую молодежную. Я там узнал об иерархии орденов, что за чем идет. Тут называют мою фамилию, кто-то успел даже снять награждение. На видео видно, что я удивлен", - продолжил Али.

Али рассказал, что очень тяжело пережил этот скандал. Он изучил все законы, чтобы вернуть госнаграду.

"Не существует нормы о возврате госнаград, никто никогда не отказывался от награды. Только в случае уголовного правонарушения, тогда отбираются награды, даже этот вариант я рассматривал", - признался он.

Он также рассказал, что наряду с хейтом, ощутил и поддержку многих людей в тот момент.

Динара Сатжан спросила у Розы Рымбаевой, как она отреагировала на ситуацию с критикой Али в Сети.

"Я об этом узнала только на третий день. Вначале только услышала, что моему сыну орден дают. Я так удивилась и в таком состоянии пошла на сцену петь. Потом узнала на третий день, я не сижу в Инстаграме, никогда не слежу за негативными передачами, программами.

Дети меня оберегали, все эти дни я была занята. Я работала, узнала, когда увидела, что Алишка отказывается от наград. Мади тоже было очень тяжело, он за брата переживал: "Мама, они его сломали, смотри, какое у него лицо, как он говорит, как ему плохо". После этого я всю ночь спать не могла.

У меня сердце стучало, у меня есть такая проблема, я не знала, плакать или себя сдерживать себя, чтобы не показывать детям свою слабость. Если расплачусь, каково им будет. Им будет хуже втройне, о них же идет разговор. Мади говорит, что и его коснулись, хорошо, что я не читала, кто и что высказывал.

Я просто спокойна в том плане, что орден, эта награда, никак не изменит нашу жизнь, наши принципы, наш профессионализм. Я уже почти 50 лет занимаюсь этой профессией, творчеством, а не карьерой, также и мои дети.

С первого класса учебы в музыкальной школе, они 18 лет учились, у них самое настоящее большое профессиональное образование. В этом плане я спокойна. Они будут и педагогами, они могут и руководить, они могут работать в составе оркестра как пианисты, как композиторы, как аранжировщики.

Все эти награды, почетные звания ничего не изменят в нашей жизни, мы от этого богаче не стали, миллионерами не стали, востребованными звездами, которые с утра до вечера по всем тоям ходят. Как занимались своей работой, так дальше будем заниматься", - рассказала народная артистка Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044743-roza-rymbaeva-vpervye-vyskazalas-o-skandale-s-nagrazhdeniem-ee-syna-ordenom-qurmet/

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