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Заявивший о готовности отказаться от всех наград Али Окапов написал новый пост в соцсети

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов, получивший орден "Құрмет", а после волны критики заявивший о готовности отказаться от всех наград, написал новый пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет", о чем сам сообщил свом подписчикам в соцсети.

Однако после волны критики и хейта в Сети Али сделал видеообращение, в котором рассказал, что отказывается от всех музыкальных наград и готов вернуть орден "Құрмет".

За Али Окапова вступился Иманбек, певца также поддержали и другие представили шоу-бизнеса.

Али написал в соцсети, что "пришло время возвращаться". Артист не стал снова записывать видеообращение, а опубликовал пост.

"Скоро выйдет интервью с Динарой Сатжан, где мы поделились мыслями, надеюсь, исчерпывающе. Больше на эту тему говорить не буду.

Звонков и предложений куча, но для меня это спекуляция на инфоповоде, и здесь я тоже сознательно взял паузу, чтобы цифры упали, и думаю, нужно уже просто жить дальше.

Эти дни я сильно болел, слег с температурой и до сих пор лечусь. После стрессов всегда так, зато скинул еще 3 кг. Фраза "в бой идут одни старики" - чистая правда. Кто понял, тот понял", - отметил он.

Али признался, что семья оказала ему большую поддержку.

"Семья, как всегда, рядом и, как всегда, спасает. Чтобы вытащить меня из этого состояния, решили все взять паузу на неделю и улететь в мою любимую страну для отдыха.

Зейну поездка точно пойдет на пользу. Дети на отдыхе растут быстрее и получают витамины.

Будет время подумать, а лучше, наоборот, не думать ни о чем. Спасибо всем еще раз поддержку и спасибо за хейт - это тоже часть моей работы и жизни.

Я многое осознал и сделал выводы. Получил жизненный урок и опыт, а так же понял, что мне еще столько всего нужно сделать", - заключил Али.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044316-zayavivshiy-o-gotovnosti-otkazatsya-ot-vseh-nagrad-ali-okapov-napisal-novyy-post-v-sotsseti/

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