"Не надо писать, что эту премию заслужил я": Иманбек вступился за Али Окапова

Музыкант, единственный обладатель премии "Грэмми" из Казахстана Иманбек вступился за певца Али Окапова, который попал под критику из-за присвоения ему ордена "Құрмет", передает NUR.KZ.

Свое обращение к казахстанцам Иманбек разместил в Instagram Stories.

"Как мы все знаем, наш друг и коллега Али Окапов получил орден "Құрмет", с чем я его искренне поздравляю. Но, к сожалению, в его адрес поступает очень много критики, и я не согласен с этим", - заявил Иманбек.

Он отметил, что все музыканты, он и Али в том числе, делают все, чтобы порадовать своего слушателя.

"И поэтому, прошу вас, не надо ему писать негативные комментарии, писать, что эту премию заслужил я, нет... Наоборот, давайте порадуемся за него, поддержим, потому что мы творческие люди исполняем одну главную задачу, мы поднимаем культуру нашей страны!" - призвал всех диджей.

Сторис Иманбека. Скриншот: instagram.com/imanbekmusic

Напомним, вчера стало известно, что сын Розы Рымбаевой, певец Али Окапов был награжден почетным орденом "Құрмет".

Однако не все казахстанцы восприняли новость с радостью. Некоторые пользователи Сети выразили свое недовольство, заявив, что Окапов не заслужил столь высокой награды.

В итоге Али опубликовал видеообращение, в котором заявил, что готов отказаться от всех своих музыкальных премий и наград.

К слову, летом 2021 года на Розу Рымбаеву обрушилась критика после того, как она нелестно высказалась об успехе Иманбека. Позже диджей дал ответ народной артистке КазССР - он отметил, что никогда не будет критиковать мнение взрослого человека.

В скандал пришлось вмешаться сыну Рымбаевой - Али Окапову. Он заявил, что не разделяет мнение матери, но попросил прекратить ее преследование в Сети.

"Талант и только талант приводит людей к Grammy. И в случае с Иманбеком это факт, потому что какие у него еще были шансы получить Grammy? Только талант", - заявил Али.

При этом весной прошлого года Рымбаева и Иманбек выпустили совместный трек, поставив таким образом точку в ситуации.