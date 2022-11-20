Тамара Асар пришла на выборы президента Казахстана с мужем и детьми

Тамара Асар с мужем и детьми. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская исполнительница Тамара Асар пришла на избирательный участок вместе с мужем и детьми, чтобы проголосовать на выборах президента Казахстана, передает NUR.KZ.

Тамара Асар отправилась на выборы со всей своей семьей, взяв с собой маленькую дочь Ажар, которой недавно отметила первый день рождения.

"Отдать свой голос на выборах президента Казахстана - это очень важно. Мы сделали свой выбор", - отметила она, добавив хештег "мы пришли на выборы".

Фото с избирательного участка певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента РК. О том, как проходят выборы, можно ознакомиться здесь.

Мы также писали, что свои голоса на выборах отдали сенатор и журналист Дана Нуржигит, а также певица Мадина Садвакасова и другие звезды. На избирательном участке случайно встретились Роза Рымбаева и Аида Кауменова.

Казахстанский исполнитель Али Окапов призвал казахстанцев проявить гражданскую активность, о важности выборов отметила и Макпал Исабекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998106-tamara-asar-prishla-na-vybory-prezidenta-kazahstana-s-muzhem-i-detmi/