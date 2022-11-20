"Я сделала свой выбор": Дана Нуржигит отдала свой голос на выборах президента Казахстана

Дана Нуржигит. Фото: instagram.com/dana_nurzhigit

Известная казахстанская телеведущая, журналист, депутат сената парламента РК Дана Нуржигит отдала свой голос на выборах. Она отметила, что верит в светлое будущее страны, передает NUR.KZ.

Журналист и сенатор Дана Нуржигит в числе первых проголосовала на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом она рассказала в Instagram. В этой соцсети телеведущая имеет около 800 тысяч подписчиков.

"Доброе утро, дорогие мои подписчики. Я сделала свой выбор", - отметила она, опубликовав фото, сделанное в момент голосования на избирательном участке. Она добавила, что верит в светлое будущее своей страны.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента РК. Утром все избирательные участки приступили к работе в Казахстане. О том, как проходят выборы, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998007-ya-sdelala-svoy-vybor-dana-nurzhigit-otdala-svoy-golos-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/