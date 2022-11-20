Роза Рымбаева случайно встретилась на избирательном участке с Аидой Кауменовой (видео)

Аида Кауменова и Роза Рымбаева. Кадр видео: instagram.com/aidakaumenova_official

Казахстанская певица Роза Рымбаева отправилась на избирательный участок и случайно встретилась там с блогершей и модельером Аидой Кауменовой, которая тоже пришла проголосовать за президента Казахстана, передает NUR.KZ.

Видео с участием известной певицы Аида опубликовала в своем Instagram.

"Мы с Розой Куанышевной встретились на одном участке. Роза Куанышевна, так приятно было сегодня увидеть вас. Я так рада, что мы с вами на одном участке. Я тоже пришла и отдала свой голос", - заявила она.

"Я считаю своего кандидата самым достойным руководителем страны. Я ему верю", - прокомментировала свое посещение избирательного участка Роза Рымбаева.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998084-roza-rymbaeva-progolosovala-na-vyborah-prezidenta-kazahstana-video/