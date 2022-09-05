Тамара Асар устроила пышный той в честь первого дня рождения дочери (видео)
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46-летняя отечественная певица Тамара Асар организовала торжество в честь дня рождения дочери Ажар, которой исполнился 1 год. На празднике также провели обряд "тұсау кесу", передает NUR.KZ.
В прошлом году Тамара Асар вышла замуж во второй раз. В сентябре того же года певица снова познала радость материнства, у нее родилась дочь Ажар.
На днях девочке исполнился 1 год и счастливая мама трогательно поздравила малышку с днем рождения. А в выходные она устроила пышный той в честь такого важного события.
Кадрами с прошедшего торжества Тамара Асар поделилась в Instagram.
На праздник были приглашены Роза Рымбаева, Азамат Сатыбалды, Мирас и Куралай Бекжановы, Айгуль Мукей и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Той состоялся в одном из ресторанов, расположенных на Кок-Тобе. Во время праздника был проведен традиционный обряд "тұсау кесу".
"Молодец, Тамара ханым. Я так рада за вас", "Папина копия", "Тьфу-тьфу, Ажар такая же красивая, как и вы", "Желаем ей светлого будущего", - оставили свои поздравления фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986226-tamara-asar-ustroila-pyshnyy-toy-v-chest-pervogo-dnya-rozhdeniya-docheri-video/