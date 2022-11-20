"Надеюсь, вы тоже будете активны": пришедшая на выборы Макпал Исабекова обратилась к фанатам

Макпал Исабекова. Кадр видео: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова проявила свою гражданскую активность и отправилась на выборы президента Казахстана, призвав подписчиков сделать то же самое, передает NUR.KZ.

Видео того, как она едет на избирательный участок, Макпал опубликовала в Instagram.

"Еду на ближайший участок. Признаться честно, очень волнительно. Ну, с Богом. Ну что, друзья мои, свой выбор я сделала. Прибежала скорее домой к сыночку. Я надеюсь, что вы сегодня тоже будете активны в проявлении своей гражданской позиции, потому что это важно для каждого из нас. И несмотря на погоду, я желаю вам классного дня и отличного настроения", - заявила певица.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.

Ранее мы писали, что свои голоса отдали сенатор Дана Нуржигит, певец Али Окапов, продюсер и актер Нуртас Адамбай, а также певица Мадина Садвакасова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998080-nadeyus-vy-tozhe-budete-aktivny-prishedshaya-na-vybory-makpal-isabekova-obratilas-k-fanatam-video/