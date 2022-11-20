"Для нас это особенный день": Али Окапов о выборах президента Казахстана (видео)

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов отдал свой голос на выборах президента РК. Певец призвал всех проявить свою гражданскую активность и отправиться на избирательные участки, передает NUR.KZ.

"Ну вот, друзья, я тоже отдал свой голос. Пришел на выборы. В этот раз мой избирательный участок расположен в очень удобном месте. Прямо рядом с домом, дорога занимает всего 5 минут.

Надеюсь, что сегодняшние выборы пройдут хорошо и все будет отлично, для нас это особенный день, особенный момент, поэтому я призываю всех прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг. Голосуйте", - отметил Али.

Певец также добавил, что на обратному пути увидел свою маму - народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву. Он составил маме компнию и проводил ее до избирательного участка.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента РК. Утром все избирательные участки приступили к работе в Казахстане. О том, как проходят выборы, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998020-dlya-nas-eto-osobennyy-den-ali-okapov-o-vyborah-prezidenta-kazahstana-video/