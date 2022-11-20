Мадина Садвакасова показала, как голосует на выборах президента Казахстана (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала, как посетила избирательный участок и проголосовала на выборах президента Казахстана, передает NUR.KZ.

Видео своего посещения избирательного участка отечественная артистка выложила на странице в Instagram.

"Пришла на выборы и сделала свой выбор. Не говорю за кого голосовала - секрет", - написала музыкальная исполнительница.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.

Ранее мы уже писали, что свои голоса отдали сенатор Дана Нуржигит, певец Али Окапов, а также продюсер и актер Нуртас Адамбай, который признался, что впервые поучаствовал в выборах, и призвал всех проявить гражданскую активность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998078-madina-sadvakasova-pokazala-kak-golosuet-na-vyborah-prezidenta-kazahstana-video/