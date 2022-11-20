Мадина Садвакасова показала, как голосует на выборах президента Казахстана (видео)
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала, как посетила избирательный участок и проголосовала на выборах президента Казахстана, передает NUR.KZ.
Видео своего посещения избирательного участка отечественная артистка выложила на странице в Instagram.
"Пришла на выборы и сделала свой выбор. Не говорю за кого голосовала - секрет", - написала музыкальная исполнительница.
Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.
Ранее мы уже писали, что свои голоса отдали сенатор Дана Нуржигит, певец Али Окапов, а также продюсер и актер Нуртас Адамбай, который признался, что впервые поучаствовал в выборах, и призвал всех проявить гражданскую активность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998078-madina-sadvakasova-pokazala-kak-golosuet-na-vyborah-prezidenta-kazahstana-video/