"Надеюсь, что в жизни будут изменения": известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала в Алматы

Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на выборах. Традиционно музыкант отдала свой голос на участке в Национальной библиотеке в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Фамилия "Серкебаевы" - очень патриотичная: мы всегда живем в этой стране и служим ей. Наша творческая семья настолько любит эту землю, потому что мы родились на этой земле. Поэтому мы сегодня голосуем за нашего нового президента, будущее нашей страны. Я питаю очень большие надежды на то, что в нашей стране много изменится в лучшую сторону.

Я, как человек, который относится к творческой интеллигенции, надеюсь на то, что в моей творческой жизни будут большие изменения. Хочется признаться, что я не на все 100% выражаю себя в своих проектах, и количество проектов не настолько велико, чтобы отдать своему народу то, что я умею делать. Не воплощаю все, что я могу. В этом выборе я вкладываю большую надежду, что мне дадут много сделать для своей страны своим вкладом и проектами. Поэтому я здесь", — рассказала музыкант.

Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жамиля Серкебаева пришла в сопровождении сына, однако отметила, что он очень скромен и старается не афишировать свое родство.

"Он самостоятельно делает выбор. Я очень рада, что он со мной сегодня. Он приходит на каждые выборы, и сегодня я даже не знаю, за кого он проголосовал, потому что это действительно выбор каждого", — заключила скрипачка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998054-nadeyus-chto-v-zhizni-budut-izmeneniya-izvestnaya-skripachka-zhamilya-serkebaeva-progolosovala-v-almaty/