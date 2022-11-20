"Верю, что нашу страну ждет светлое будущее!": Нуртас Адамбай проголосовал на выборах
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Казахстанский продюсер и актер Нуртас Адамбай, известный по фильмам "Келинка Сабина" и "Аким", проявил гражданскую активность и проголосовал на выборах президента страны, передает NUR.KZ.
Нуртас Адамбай отметил, что верит в светлое будущее Казахстана.
"Сегодня впервые в жизни я участвовал в выборах! Верю, что нашу страну ждет светлое будущее! Дай Аллах", - отметил Нуртас Адамбай, сделав новую публикацию в своем Instagram-аккаунте. Нуртас запечатлелся на избирательном участке.
Нуртас Адамбай - казахстанский актер и кинопродюсер, КВН-щик и шоумен, известный по фильмам "Аким", "Побег из аула", "Тараз", "Кудалар", "Свадьба на троих", франшизе "Келинка Сабина".
Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь. Ранее мы писали, что свои голоса отдали сенатор Дана Нуржигит, а также певец Али Окапов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998027-veryu-chto-nashu-stranu-zhdet-svetloe-buduschee-nurtas-adambay-progolosoval-na-vyborah/