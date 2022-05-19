Гульзира Айдарбекова подарила младшей невестке бриллианты на день ее рождения (видео)

Гульзира Айдарбекова с сыном, невесткой и подругами. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова сделала дорогой подарок своей младшей невестке на день ее рождения. Свекровь подарила Жибек украшения с бриллиантами, передает NUR.KZ.

В середине марта Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Гульзира с радушием встретила младшую невестку в своем доме.

На свадьбу Зангара Нуртаса пришла и жена Кайрата, что очень обрадовало и родственников, и фанатов их семьи. Сразу после свадьбы Гульзира ханым запечатлелась у себя дома вместе с тремя келин.

Гульзира Айдарбекова пообещала, что сделает из младшей невестки суперкелин. Заботливая свекровь показала, какой сюрприз устроил Зангар своей любимой жене.

Жибек на крыше высотного здания ожидали муж и свекровь, а также друзья семьи, чтобы вручить шикарные букеты цветов и дорогие подарки.

В честь именинницы в романтической обстановке накрыли дастархан и зажгли свечи на торте. Гульзира Айдарбекова преподнесла в подарок любимой невестке бриллиантовый набор.

Ранее мы также писали, что еще одна невестка Гульзиры Айдарбековой Жулдыз заинтриговала фанатов своим заявлением, отметив, что ее ждет счастье. После на радость верных фанатов Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970041-gulzira-aydarbekova-podarila-mladshey-nevestke-brillianty-na-den-ee-rozhdeniya-video/