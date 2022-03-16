Мать Кайрата Нуртаса показала, как встретила новую келин в своем доме

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и его невестой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась кадрами "қыз ұзату" Жибек - избранницы своего младшего сына Зангара. Мама Кайрата Нуртаса также показала, как ее семья встретила новую келин, передает NUR.KZ.

На днях Нуртас и Гулзира Айдарбековы засватали новую келин. После сватовства состоялся ұзату той - торжество, где родственники невесты провожают девушку в дом мужа.

В зал к гостям невесту вывела певица Жазира Байрбекова, она же к концу вечера проводила ее к избраннику под трогательную песню. Порадовал собравшихся своим выступлением старший брат жениха - Кайрат Нуртас, выступали в этот вечер и другие представители казахстанской эстрады.

Гульзира Айдарбекова показала, с каким нетерпением ожидали в их доме новую келин. Ее встретили традиционным шашу, женщины покрыли голову невесты белым платком, благословив жениха и невесту.

Молодые же успели заснять видео в стиле TikTok во время ұзату. Видеокадрами поделился счастливый жених на своей страничке.

Как отметила возлюбленная Зангара Нуртаса, за девять лет отношений у них были расставания, но любовь не угасала никогда.

"Салюты, фейерверки, близкие друзья рядом и огромная вывеска на крыше отеля: "Будь моей бесконечностью, Жибек". Все было именно так, как мы и договаривались на первом курсе университета.

Мы прошли долгий путь, чтобы прийти к такому итогу. И вот, спустя девять лет, я могу с уверенностью дать свой осознанный ответ: "Да, я согласна", - написала Жибек в своем Instagram, опубликовав романтические кадры предложения руки и сердца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961062-mat-kayrata-nurtasa-pokazala-kak-vstretila-novuyu-kelin-v-svoem-dome/