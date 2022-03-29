"Одна лучше другой": Гульзира Айдарбекова после свадьбы сына запечатлелась дома с тремя келин

Три невестки Гульзиры Айдарбековой. Фото: instagram.com/sarkenova.aigerim

Продюсер и мама певца Кайрата Нуртаса после свадьбы младшего сына Зангара запечатлелась вместе с тремя келин у себя дома. Фанаты были рады увидеть Жулдыз вместе со свекровью и сношеницами, передает NUR.KZ.

Накануне Жулдыз Абдукаримова приехала на свадьбу младшего брата Кайрата Нуртаса, чем очень обрадовала родственников мужа и фанатов.

Позже в соцсети появилось видео, как Гульзира Айдарбекова пьет чай с тремя невестками в своем доме.

Подруга Гульзиры Айдарбековой, Жанара Жумабаева, опубликовала кадры в своем аккаунте. Она пожелала счастья звездной семье.

"Дастархан семьи Айдарбековых всегда так богато накрыт, когда я прихожу. Подруга моя, пусть тобою будет доволен Аллах. Невестки, здоровья вашим рукам, будьте всегда сплоченными, дай Бог, нам всегда встречаться за щедрым дастарханом", - отметила она.

Позже и сама Жулдыз поделилась видео, как она с детьми пришла в гости к свекрови. У дверей их встретила новая келин традиционным поклоном. Жулдыз умилилась этому и пожелала ей счастья.

Айгерим Саркенова, жена Аяна Нуртаса, опубликовала на своей страничке совместное фото со своими сношеницами - Жулдыз и Жибек. Фото было сделано на свадьбе Зангара Нуртаса и Жибек. Подписчики одарили красавиц комплиментами.

"Все вы очень красивые", "Если жены братьев живут в мире, то будет благополучие и достаток", "Настоящие казахские келин, умницы и красавицы", "Одна лучше другой, повезло братьям", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962637-odna-luchshe-drugoy-gulzira-aydarbekova-posle-svadby-syna-zapechatlelas-doma-s-tremya-kelin/