"Сделаю из нее суперкелин": Гульзира Айдарбекова показала, как учит младшую невестку готовить

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, недавно справившая свадьбу младшему сыну, показала, как ее молодая невестка хлопочет по дому. Звездная свекровь отметила, что сделает из Жибек суперкелин, передает NUR.KZ.

В середине марта этого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Продюсер показала, как встретила невестку в своем доме. Уже через несколько дней в семье Нуртас сыграли пышную свадьбу. Зангар и Жибек поженились. А сразу после свадьбы все три келин Гульзиры Айдарбековой запечатлелись на одном фото.

Гульзира Айдарбекова часто делится с подписчиками в Instagram тем, что происходит в ее жизни. В этот раз она показала, как ее молодая невестка учится тонко раскатывать тесто. А в духовке у Жибек уже зарумянились пирожки.

"С божьей помощью сделаю из нее суперкелин. Сегодня готовится мое любимое блюдо. Жибек еще учится раскатывать тесто, но я уверена, что у нее все отлично получится. Зангар каждый день с нетерпением ждет вкусностей на ауызашар от своей супруги.

Аромат раздается по всей кухне, думаю, что нас ждет прекрасный ужин. Осталось немного времени до разговения, так что скоро попробуем.

Все мы так начинали. Не зря в народе говорят, что сыграть свадьбу несложно, а построить хорошую семью трудно", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966984-sdelayu-iz-nee-superkelin-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-uchit-mladshuyu-nevestku-gotovit/