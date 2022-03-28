"Твоя радость для меня превыше всего": Жулдыз Абдукаримова приехала на свадьбу брата Кайрата Нуртаса

Жулдыз Абдукаримова и Зангар Нуртас с невестой. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Вчера в одном из роскошных ресторанов Алматы состоялась свадьба младшего брата Кайрата Нуртаса. На торжество приехала и Жулдыз Абдукаримова с детьми, что очень обрадовало, как членов семьи Айдарбековых, так и неравнодушных фанатов, передает NUR.KZ.

На днях Кайрат Нуртас явился на спектакль к супруге с роскошным букетом роз, что не могло не порадовать фанатов звездной четы. А теперь они увидели Жулдыз с детьми на свадьбе Зангара Нуртаса. Это стало большим событием для поклонников Жулдыз и Кайрата, которые переживали за их отношения из-за слухов о разводе.

Жулдыз отметила, что в ее сердце младший брат Кайрата занимает особое место.

"Когда я стала келин, он был еще маленьким, таким, как Нарул сейчас. Пока я хлопотала по хозяйству, он нянчился с Алау и Сезим, всегда мне помогал.

А когда он уехал учиться в Китай, то всегда передавал детям подарки, а я, думая, что он соскучился по домашней еде, передавала ему в посылках мясо и казы. Вот так наше уважение и общение никогда не ограничивалось расстоянием.

Я была свидетелем зарождения любви Зангара и Жибек. Оба они образованные, целеустремленные молодые люди, имеющие свои мечты", - отметила Жулдыз.

Она также добавила, что Зангар ей как родной братишка, поскольку и он всегда относился к ней как к старшей сестре, понимал и уважал ее.

"Твоя радость для меня превыше всего. Как я могу не разделить с тобой эти минуты радости, не поздравить тебя лично, не высказать прекрасных пожеланий, идущих от сердца. Я всегда умилялась вашим чистым чувствам с Жибек. Желаю вам бесконечного счастья, родные мои", - написала она.

Фанаты порадовались за звездную чету. Они были рады увидеть Жулдыз в кругу семьи.

"Какая умница", "Счастья молодым", "Мудрая, сильная, шикарная женщина", "Какая молодец, Жулдыз, будьте счастливы с семьей", - отметили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962429-tvoya-radost-dlya-menya-prevyshe-vsego-zhuldyz-abdukarimova-priehala-na-svadbu-brata-kayrata-nurtasa/