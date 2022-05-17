"Меня ждет счастье": Жулдыз Абдукаримова вызвала недоумение фанатов своим заявлением

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова вызвала недоумение фанатов своим заявлением о том, что ее впереди ждет счастье. На слова жены отреагировал и Кайрат Нуртас, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жулдыз опубликовала видео, на котором кружится в танце в длинном платье.

"Кажется, меня ждет счастье, я хочу приехать пораньше", - загадочно подписала кадры знаменитость.

На публикацию сразу отреагировал ее супруг.

"Мое сердце, мое счастье", - написал Кайрат Нуртас.

Другие подписчики тоже поспешили прокомментировать видео

"Вы встретите мужчину, который будет ценить вас", "Ты не можешь сделать жену счастливой. Будь с женой, пока не поздно", "Потрясающе", "Удивительно", "Быть одной - не счастье, деньги не могут обнять", "Эти дни пройдут, я желаю тебе счастья", "В тебе печаль. Счастье впереди. Дай Бог, у тебя все получится", "Очень красивая, я вас очень люблю, будьте благополучны", - высказались поклонники.

А одна из пользователей соцсети не сдержала своего недоумения.

"Какое еще счастье тебя может ждать, у тебя все есть, самая счастливая душа, мы мечтаем быть такими, как ты", - заявила подписчица.

Напомним, ранее супруга Кайрата Нуртаса призвала мужчин не нарушать погоду в доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969593-menya-zhdet-schaste-zhuldyz-abdukarimova-vyzvala-nedoumenie-fanatov-svoim-zayavleniem/