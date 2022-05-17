"Уф, наконец-то вместе": Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой, чем очень порадовал своих фанатов. Обеспокоенные судьбой супругов после слухов об их размолвке поклонники Нуртаса пожелали счастья их семье, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Жулдыз Абдукаримова вызвала недоумение фанатов своим заявлением, отметив, что ее ждет счастье. Актриса проникновенно прочитала красивые стихи.

Недолго думая, ее супруг Кайрат опубликовал в Instagram их совместное видео, отметив аккаунт жены и добавив смайлик "сердечко".

На видео Кайрат появляется верхом на белом скакуне, затем вместе с Жулдыз они неспешно прогуливаются по полю. Кайрат, подняв на руки жену, кружит ее. Оба они выглядят очень счастливыми. За кадром певец читает стихи о любви.

Подписчики оставили многочисленные комментарии. Устав от слухов о разводе пары, они были рады увидеть Кайрата и Жулдыз вместе.

"Как это прекрасно! Будьте счастливы!", "Никогда не разлучайтесь", "Слава Богу, так переживали за вас", "Очень порадовали", "Всем злым языкам назло", "Уф, наконец-то вместе", "Дорогие наши", "Правильно, думайте о своих детях", "О, неужели вместе!", "Я одна так сильно радуюсь?", "Берегите свою любовь", "Прекрасная пара", - отметили они.

Однако нашлись и те, кто не выказал радость.

"Старое видео", "Это видео 2019 года", "Снято осенью, значит год прошел", "Зачем эта показуха?! Здесь нет любви, только дети держат и общественное мнение", "Скучаешь? А уже все. Надо было раньше", "Пиар, не знают, что творят уже", - заключили скептики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969692-uf-nakonets-to-vmeste-kayrat-nurtas-opublikoval-romanticheskoe-video-s-zhenoy/