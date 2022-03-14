Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин (видео)

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и его невестой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса показала кадры сватовства и обряда "сырга салу" своей будущей келин. Ее младший сын Зангар собирается жениться. Подписчики пожелали счастья молодым, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова сообщила ранее, что у нее будет еще одна келин. Девушку засватали и провели обряд "сырга салу". Кадрами красивого обряда поделилась продюсер в своем Instagram. К новым сватам семья Айдарбековых приехала с богатыми подарками, букетами цветов.

В свою очередь, младший сын Гульзиры Айдарбековой Зангар опубликовал видео, на котором запечатлен романтический момент, когда он сделал предложение своей возлюбленной.

"Будь моей бесконечностью. Мы сделали шаг к новой важной жизни, требующей большой ответственности. Спасибо за вашу поддержку", - написал он на своей страничке.

Подписчики пожелали счастья молодым. Они заметили, что Жибек - настоящая красавица.

"Будь счастлив, симпатичный парень! Твоя девушка похожа на вторую женге - жену твоего брата", "Молодцы", "Я тоже хочу так!", "Интересно, а как Кайрат делал предложение Жулдыз", "Будьте самой счастливой парой на свете", "Счастья и взаимопонимания вам", - отметили они.

Напомним, Зангар Нуртас поделился романтическим видео с невестой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960531-nurtas-i-gulzira-aydarbekovy-zasvatali-novuyu-kelin-video/