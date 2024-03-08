Мировая поп-звезда Inna перенесла концерты в Алматы и Астане из-за землетрясения

Всемирно известная румынская исполнительница Inna сообщила о переносе концертов в Казахстане из-за случившегося недавно землетрясения, передает NUR.KZ.

Печальной для поклонников певицы новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"К сожалению, из-за землетрясения, произошедшего в городе Алматы в начале этой недели, промоутеры сочли, что безопасность должна быть главным приоритетом, и приняли трудное решение перенести предстоящие концерты на более поздний срок.

Мне очень жаль, что мы не сможем завтра повеселиться вместе, но безопасность превыше всего", - написала Inna.

Концерты, которые должны были состояться 8 и 9 марта, теперь пройдут 29 и 30 апреля.

К слову, поклонники певицы недовольны решением организаторов - они пишут свои возмущения в комментариях.

"Кто вернет деньги за дорогой перелет?", "Билеты можно вернуть? Это ужасное неуважение, столько денег потрачено впустую",

"Что за бред? Почему это стало оправданием? Алматы находится в горной местности, до этого были и будут землетрясения. Тем более это было не разрушительное землетрясение. И что потом? Думаете, в апреле не будет землетрясения или что? Что за глупый повод? Организаторы, спасибо, вы мне испортили праздник. Лучше сдам билеты, уже нет желания идти на концерт. Еще ждать полтора месяца",

"С Кыргызстана ехали на концерт, запланировав еще 3 месяца назад, отпросились с работы, только приехали в Алматы - и такая подстава", - пишут возмущенные люди.

Они также недовольны тем, что о переносе концертов сообщили слишком поздно.

Последние землетрясения в Алматы

В понедельник, 4 марта, жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения в день землетрясения обратились 1329 человек.

В результате землетрясения в Алматы пострадал 18-летний горожанин - он обратился к медикам с закрытым переломом обеих лодыжек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Вечером также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.

Предыдущее сильное землетрясение в Алматы случилось в ночь на 23 января. Тогда ощутимость в городе также составила 5 баллов. В МЧС сообщали, что землетрясение тогда ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

А в конце февраля стало известно, что сотрудники ДЧС понесли наказание за несработавшую систему оповещения людей во время землетрясения.