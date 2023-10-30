Фейковое видео якобы взрыва в шахте им. Костенко появилось в Казнете

В Казнете распространяется видеоролик, якобы снятый во время пожара в шахте им. Костенко, где погибли 45 человек. Фактчекеры выяснили, что ролик не имеет отношения к Казахстану, передает Stopfake.kz.

Кадры прокомментировали в акимате Карагандинской области.

"Официально заявляем, что данное видео не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам и не распространять недостоверную информацию", — сообщили в ведомстве.

Между тем фактчекеры портала выяснили, что на самом деле это видео снято не в Казахстане. Оно представляет собой монтаж из нескольких видеозаписей, сделанных в разное время в разных странах.

Так, на одной из записей запечатлен пожар, произошедший на алюминиевом заводе в Дос-Эрманасе в Севилье, Испания, летом 2022 года.

Другой фрагмент, представляющий собой черно-белые кадры, сделан в мае 2014 года во время взрыва с последующим возгоранием, произошедшего на шахте в турецком городе Сома.

Еще один фрагмент видео показывает аварию на китайской угольной шахте Лулян в провинции Шаньси.

"К Казахстану распространяемое сейчас в соцсетях и мессенджерах смонтированное видео отношения не имеет", - говорится в материале.

ЧП на шахте имени Костенко

Минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.