"Всегда будем помнить вас, маэстро": команда Градского исполнила песню в память о наставнике

Александр Градский. Фото: instagram.com/alisher_k

Певец Алишер Каримов, участвующий в российским шоу "Голос", поделился кадрами выступления на концерте, посвященном юбилею проекта. Команда Градского выступила с песней "Как молоды мы были" и заставила плакать зал, передает NUR.KZ.

В "Крокус Сити Холле" состоялся концерт "Голос"-10 лет". Подопечные Александра Градского подготовили номер в память о своем наставнике. Ребята спели песню "Как молоды мы были", которую исполнял когда-то сам Градский, и растрогали зал. Отечественный певец Алишер Каримов поделился кадрами выступления в сторис своего Instagram.

"Всегда будем помнить вас, маэстро", - подписал кадры артист.

Напомним, певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября. Причиной смерти 72-летнего народного артиста России стал инфаркт головного мозга.

Мы писали ранее, что выступление Алишера Каримова покорило Александра Градского. Маэстро также взял в свою команду другого казахстанского певца Адильхана Макина. Однако Адильхан вскоре покинул "Голос", не пройдя следующий этап.

Кресла всех четырех наставников повернул к себе молодой певец Ернар Садырбаев. После "Поединков" Алишер и Ернар Садырбаев прошли в следующий этап шоу. Прошедшего "Нокауты" Каримова раскритиковала за танцы Пелагея, певица при этом отметила, что он спел шикарно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945948-vsegda-budem-pomnit-vas-maestro-komanda-gradskogo-ispolnila-pesnyu-v-pamyat-o-nastavnike/