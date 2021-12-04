Пелагея раскритиковала танцы казахстанца Алишера Каримова в шоу "Голос" (видео)

Алишер Каримов. Кадр из видео: Голос/The Voice Russia/YouTube

В очередном выпуске российского шоу "Голос" Пелагея не оценила танцы казахстанца Алишера Каримова. Певец исполнил лиричную песню "Звездочка моя ясная", передает Sputnik Казахстан.

Во время исполнения композиции Алишер Каримов стал танцевать. Наставница шоу Пелагея по этому поводу сделала замечание. Она отметила, что танцы в такой песне неуместны.

"Алишер, у вас, конечно, совершенно удивительный голос, диапазон невероятный. Но можно я маленькую ложечку дегтя? Мне были непонятны танцы, я честно скажу. Потому что песня, мне кажется, немножечко про другое, но к вокалу претензий никаких вообще, это было шикарно", - прокомментировала певица.

Тем не менее казахстанец прошел в следующий этап проекта.

Напомним, недавно Алишер Каримов записал сразу три новых дуэта. Наставник казахстанца в шоу "Голос" Александр Градский скончался 28 ноября. Подопечные рассказали о последних словах музыканта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945305-pelageya-raskritikovala-tantsy-kazahstantsa-alishera-karimova-v-shou-golos-video/