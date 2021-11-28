Умер певец Александр Градский

Александр Градский. Фото: instagram.com/aborgradsky

Умер певец и композитор Александр Градский. Ему было 72 года.

О смерти певца сообщил "Пятый канал". Градский скончался в больнице.

Александра Градского госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, ему вызвали скорую помощь, по пути в одну из столичных клиник знаменитость терял сознание.

Александр Градский - советский и российский певец, мультиинструменталист, поэт и композитор. Его считают одним из основоположников русского рока. Участвовал в телешоу "Голос" в качестве наставника.

Градский начал свою творческую деятельность в середине 60-х годов прошлого века в составе одной из первых рок-групп СССР. Значительный успех Александру Борисовичу принесла работа над музыкой к фильму "Романс о влюбленных" (1974 год.) Музыкальный журнал Billboard объявил Градского "Звездой года" (1974) "за выдающийся вклад в мировую музыку.

Позже Александр Борисович записал композицию "Как молоды мы были", которая становится визитной карточкой певца.

Дискография Градского насчитывает несколько десятков альбомов. Он поставил несколько рок-опер и балетов. А также стал композитором для ряда советских и российских картин.

В 1999 году Александр Градский получил звание "Народный артист РФ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944273-umer-pevets-aleksandr-gradskiy/