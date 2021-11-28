Названа причина смерти Александра Градского

Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского. Мэтр умер на 73-м году жизни.
72-летний народный артист лежал в нейрореанимации, у него произошел инфаркт головного мозга (ишемический инсульт), сообщили корреспонденты "Пятого канала".
По их информации, Градский скончался, не приходя в сознание, ночью 28 ноября в одной из московских клиник.
Напомним, что сегодня стало известно о смерти народного артиста России Александра Градского. Он скончался в больнице.
Недавно музыкант был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944296-nazvana-prichina-smerti-aleksandra-gradskogo/