Названа причина смерти Александра Градского

Александр Градский. Фото: Facebook.com/alexandergradsky/

Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского. Мэтр умер на 73-м году жизни.

72-летний народный артист лежал в нейрореанимации, у него произошел инфаркт головного мозга (ишемический инсульт), сообщили корреспонденты "Пятого канала".

По их информации, Градский скончался, не приходя в сознание, ночью 28 ноября в одной из московских клиник.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти народного артиста России Александра Градского. Он скончался в больнице.

Недавно музыкант был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944296-nazvana-prichina-smerti-aleksandra-gradskogo/