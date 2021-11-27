Алишер Каримов и Amre вышли в новый этап российского шоу "Голос" (видео)

Казахстанские исполнители Amre и Алишер Каримов смогли пройти в следующий этап известного российского шоу "Голос". Обе певца оказались лучше своих соперников в парном выступлении, передает NUR.KZ.
Казахстанские исполнители выступили на этапе парных поединков в рамках 10-го сезона шоу. Алишер Каримов, состоящий в команде Александра Градского, исполнил композицию "Молитва" в дуэте со своей соперницей Полиной Клинниковой.
Выступление казахстанца высоко оценил известный российский артист Дима Билан.
"Конечно, то что вытворял Алишер, неописуемо совершенно. Можно поставить в один ряд с мировыми исполнителями. Удивляюсь, насколько можно за один отрезок времени показать тембров, силы голоса.
В данном случае, если говорить откровенно, как-то тяжело. Я не знаю, что бы делал, но Алишер, конечно, удивительный музыкант", - поделился впечатлениями певец.
В итоге по решению Александра Градского именно Алишер прошел в следующий этап конкурса.
Ернар Садирбаев, также известный как Amre, в свою очередь, выступает в команде Димы Билана.
Казахстанец вышел на сцену в дуете со своим оппонентом Рустимом Бахтияровым. Вместе конкурсанты исполнили песню Градского "Мне с детства снилась высота".
Мэтр после выступления признался, что оказался впечатлен качеством исполнения своей композиции.
"Эту песенку я спел 41 год назад для фильма, посвященного "Олимпиаде-80". Ребята, вы, сегодняшние люди, имеете право. Мне нравится, честно сказать", - сказал Градский.
Выбирая между соперниками, он решил отдать свое предпочтение еще одному казахстанскому исполнителю, отметив, что с Amre "можно еще несколько интересных музык попробовать".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944232-alisher-karimov-i-amre-vyshli-v-novyy-etap-rossiyskogo-shou-golos-video/