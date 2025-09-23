Зеленский поблагодарил Казахстан после встречи с Токаевым
Президент Украины Владимир Зеленский в своем профиле в соцсети Х рассказал о встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил Казахстан, передает NUR.KZ.
"Я встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас главная задача - достижение справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности", - заявил он.
Лидеры обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров по всему миру, направленные на прекращение конфликта.
Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в участии в восстановлении Украины.
"Я благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский.
Визит Токаева в США
Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых локомотивов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.
I met with President of Kazakhstan @TokayevKZ. The key task now is achieving a just and lasting peace with reliable security guarantees.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2025
We discussed in detail the efforts of Ukraine, the United States, Europe, and other partners around the world to bring this war to an end and… pic.twitter.com/wvi0bF82PU
