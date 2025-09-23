Зеленский поблагодарил Казахстан после встречи с Токаевым

Президент Украины Владимир Зеленский в своем профиле в соцсети Х рассказал о встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил Казахстан, передает NUR.KZ.

"Я встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас главная задача - достижение справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности", - заявил он.

Лидеры обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров по всему миру, направленные на прекращение конфликта.

Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в участии в восстановлении Украины.

"Я благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский.

I met with President of Kazakhstan @TokayevKZ. The key task now is achieving a just and lasting peace with reliable security guarantees.



We discussed in detail the efforts of Ukraine, the United States, Europe, and other partners around the world to bring this war to an end and… pic.twitter.com/wvi0bF82PU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2025

