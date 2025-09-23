jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Виктор Николаев
      Виктор Николаев
      Редактор

      Зеленский поблагодарил Казахстан после встречи с Токаевым

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский
      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский. Фото: Акорда

      Президент Украины Владимир Зеленский в своем профиле в соцсети Х рассказал о встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил Казахстан, передает NUR.KZ.

      "Я встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас главная задача - достижение справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности", - заявил он.

      Лидеры обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров по всему миру, направленные на прекращение конфликта.

      Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в участии в восстановлении Украины.

      "Я благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский.

      Визит Токаева в США

      Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

      В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.

      Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых локомотивов на сумму около 4,2 млрд долларов.

      После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".

      Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.

      Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

      Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.

