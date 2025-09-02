jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Токаев: Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай вложил около 27 млрд долларов в экономику нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Президент Казахстана под, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

      "Китай уже вложил в нашу экономику 27 млрд долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более 6 тыс. предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI.

      Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание. С председателем КНР, моим дорогим другом Си Цзиньпином мы постоянно работаем над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества. Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с председателем Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил председателю Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

      Глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.

      "Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 млрд долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто, в том числе, благодаря успешному сотрудничеству с Китаем.

      В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере", - подчеркнул президент.

      Визит Токаева в Китай

      30 августа Касым-Жомарт Токаев прилетел в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Там же, в Тяньцзине, Токаев встретился с Си Цзиньпином.

      Выступая на саммите ШОС, Токаев предложил реформировать ООН, создать в Казахстане новый центр ШОС и открыть при МФЦА офис организации.

      Также казахстанский президент опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.

      Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай рассказал, что визит главы Казахстана в Пекин принесет стране больше 15 млрд долларов инвестиций.

      Сегодня Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине и представил инвестиционный потенциал страны.

