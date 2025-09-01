Открыть офис ШОС при МФЦА предложил Токаев

Сегодня саммите ШОС Касым-Жомарт Токаев предложил создать офис ШОС по сопровождению перспективных инвестпроектов при МФЦА, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев предложил создать офис ШОС по сопровождению перспективных инвестпроектов при МФЦА.

Критически важно, как считает глава государства, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления.

"С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов.

Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта.

Кроме того, предлагаем на базе Международного финансового центра Астана создать офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в пятницу президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

Сегодня с утра участники саммита ШОС прибыли в конференц-зал и сделали совместное фото.

Выступая на саммите, президент Касым-Жомарт Токаев предложил открыть офис ШОС по сопровождению перспективных инвестпроектов при МФЦА, а также выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

