Токаев: Китай – данный нам судьбой близкий друг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине и представил инвестиционный потенциал страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Токаев отметил, что Китай – данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана.

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

"Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом.

Наша цель — совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества", – заключил президент.

Напомним, Токаев сейчас находится с визитом в Китае. Вчера глава Казахстана принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тянцзине, и выступил там с речью. После этого, как сообщали в Акорде, казахстанский лидер приехал в Пекин, где сегодня у него запланировано несколько мероприятий.

Пресс-секретарь президента, рассказывая о его визите в Китай, отмечал, что эта поездка принесет Казахстану миллиарды долларов инвестиций.

Добавим, что накануне визита казахстанский президент опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.

