Новый центр ШОС может появиться в Казахстане

Токаев выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане. Он также отметил необходимость сотрудничества в сфере экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – заявил глава Казахстана.

Токаев также напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.

"Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей «Шанхайского духа».

Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС", – подытожил глава Казахстана.

В заключение казахстанский лидер пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в ШОС.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в КНР, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее Акорда поделилась фотографиями с президентами стран-участниц ШОС.

Выступая на саммите, Токаев поблагодарил и Си Цзиньпина и предложил открыть офис ШОС при МФЦА в столице Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.