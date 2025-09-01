Визит Токаева в Пекин принесет Казахстану больше 15 млрд долларов, заявили в Акорде
Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай рассказал, что визит главы Казахстана в Пекин принесет стране больше 15 млрд долларов инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сегодня президент Казахстана принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тяньцзине. Но на этом визит Токаева в Китай не окончен - завтра он продолжится уже в столице КНР, Пекине.
"Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета, а также проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая. Кроме того, президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана", - рассказали в Акорде.
Желдибай дополнил, что по итогам заседания делового совета "Казахстан-Китай" ожидается подписание свыше 70 документов на сумму более 15 миллиардов долларов, которые будут привлечены в экономику Казахстана.
"Эти соглашения будут заключены между более чем 100 казахстанскими и китайскими компаниями и охватывают такие ключевые секторы, как энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика.
Привлечение инвестиций не только увеличит финансовые потоки в страну, но и поспособствует созданию новых рабочих мест для казахстанцев", - пояснил пресс-секретарь президента.
Ожидается, что президент также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний. В состав делегации вошли представители казахстанского бизнеса, что подчеркивает нацеленность на укрепление сотрудничества, дополнил пресс-секретарь казахстанского лидера.
Напомним, 30 августа Касым-Жомарт Токаев прилетел в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Там же, в Тяньцзине, Токаев встретился с Си Цзиньпином.
Добавим, сегодня, выступая на саммите ШОС, Токаев предложил реформировать ООН, создать в Казахстане новый центр ШОС и открыть при МФЦА офис организации.
А накануне визита казахстанский президент опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.
