"Иного пути нет": Токаев призвал реформировать ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", высказавшись о необходимости реформировать ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию".

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к Организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.

"Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций.

Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".

"Скоро мы отметим две знаковые исторические даты - 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций.

В Казахстане с искренним уважением относятся к Победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной.

Эта юбилейная дата - хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", - заявил глава государства.

Президент призвал к реформированию ООН.

"В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа - Совета Безопасности.

Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества.

По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.

Отдельно президент поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Также глава государства поддержал идею создания Банка развития ШОС.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.

"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран - участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности.

Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север - Юг" и Средний коридор", - отметил президент.

По мнению главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта.

В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.

Президент также остановился на климатической повестке.

"Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря.

Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС.

Недавно в Алматы с участием Генерального секретаря ООН был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана. Это подтверждает нашу твердую приверженность принципам многосторонней дипломатии.

Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие Шанхайской Организации Сотрудничества.

"Уверен, что эта важная, знаковая веха даст старт Новой золотой эпохе, в которой ШОС непременно укрепит свою роль и позитивное влияние на решение самых крупных узловых вопросов современности", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в КНР, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее Акорда поделилась фотографиями с президентами стран-участниц ШОС.

Выступая на саммите, Токаев предложил также открыть офис ШОС при МФЦА в столице Казахстана и создать центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

Полную речь президента на саммите читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.