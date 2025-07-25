Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана

На следующей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, визит запланирован на 29 июля.

Отмечается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

"Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - добавили в пресс-службе главы Казахстана.

Отметим, что в последний раз президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите.

Тогда главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.

А до этого Токаев и Эрдоган вместе с другими лидерами приняли участие в саммите Организации тюркских государств в Бишкеке. Тогда же главы государств приняли Хартию Тюркского мира.

Добавим, что президент Турции вместе с супругой прилетал в Астану летом прошлого года, он тогда участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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