Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана
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На следующей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, визит запланирован на 29 июля.
Отмечается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
"Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - добавили в пресс-службе главы Казахстана.
Отметим, что в последний раз президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите.
Тогда главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
А до этого Токаев и Эрдоган вместе с другими лидерами приняли участие в саммите Организации тюркских государств в Бишкеке. Тогда же главы государств приняли Хартию Тюркского мира.
Добавим, что президент Турции вместе с супругой прилетал в Астану летом прошлого года, он тогда участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2268762-tokaev-posetit-turciyu/
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