"Оставляют лишь лысую землю": половину засеянных полей уничтожили сайгаки в Карагандинской области (видео)

Сотни тысяч сайгаков оккупировали 350 тыс. гектаров засеянных полей Нуринского района в Карагандинской области. Фермеры боятся остаться без урожая, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете телеканала сообщается, дикие животные буквально поселились на полях. Стоит фермерам вместе с инспекторами выгнать антилоп, через пять минут они снова начинают возвращаться. При этом после себя сайгаки оставляют лишь лысую землю, как будто на полях ничего и не сеяли.

По примерным подсчетам, в Нуринском районе около 250 тыс. антилоп. Помимо этого из Акмолинской области в эту сторону выгнали еще почти полмиллиона особей. Владельцы земель находятся в отчаянии.

"Они (сайгаки - прим. ред.) уже не подчиняются ничему. Отгоняем, через час они здесь обратно уже. Уже половину съели, 50% без урожая осталось. И чем нам кредит закрывать завтра? Мы-то весной кредитуемся у государства. На следующий год действительно никто из нас сеяться не будет. Зря деньги в землю вкапываем и все", - рассказал фермер Ануар Мусаев.

По словам специалистов, засеянные поля идеальны для сайгаков. Ведь чаще всего рядом расположены водоемы. Как бы инспекторы не сочувствовали фермерам, они просто помогают безопасно изгонять сайгаков с полей и следят при этом, чтобы животные не пострадали. Специалисты советуют использовать мотоциклы, чтобы не ездить по плантациям на машинах.

"Когда начинают фермеры гонять, они разбегаются. Чебыши еще не набрались сил, они отстают. Соответственно, ребенок отстал, мамка разворачивается и начинает искать ребенка. Поэтому гонки здесь устраивать нельзя, надо ее выдавливать постепенно.

Сайга – это дикое животное. Несколько километров отогнали, вечером вернулись, утром встают, а она обратно здесь", - отметил главный специалист Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Антон Ким.

По официальным данным, год назад численность сайгаков в Казахстане была 2 млн 800 тыс. особей. В этом году прирост мог составить до 40%. И половина из них обитает в центральной части страны. Эксперты согласны, что рост стоит регулировать. Однако в этом вопросе необходим строжайший контроль.

"Казахстану не нужно изобретать велосипед, потому что этот опыт в стране уже был. За почти 40 лет в период Советского Союза было изъято 7,5 млн сайгаков. Любое изъятие из дикой природы должно сопровождаться очень строгим контролем за рогами. То есть это сбор, маркировка, мечение хранение и учет. Чтобы не получилось так, что под каким-то легальным сбором рогов продолжался и возрос опять рост браконьерства на этих животных", - пояснила исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Пока конкретного решения нет. Не предусмотрено никакой компенсации и для пострадавших фермеров, заявляют чиновники от сельского хозяйства. Говорят, очень переживают по этому поводу, но помочь ничем не могут.

Тем временем фермеры Нуринского района считают, что урожая в этом году у них точно не будет. И как покрывать расходы, не знают.

Источник: КТК

Напомним, в апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

В начале мая также аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. До трех млн выросла численность сайгаков в стране.

Позже очевидцы сняли на видео многотысячное стадо сайгаков в степи Павлодарской области. Некоторые пользователи в комментариях выразили беспокойство за работу фермеров.

В конце мая в мажилисе была поднята тема о том, что на фоне роста поголовья сайгаков фермеры вынуждены выгонять их с полей.

До этого в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.