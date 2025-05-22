"Саранча по-казахски": многотысячное стадо сайгаков сняли на видео в Павлодарской области
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Очевидцы сняли на видео многотысячное стадо сайгаков в степи Павлодарской области - видео появилось в паблике rybalkaiokhotavmaiskom в Instagram, передает NUR.KZ.
На опубликованных кадрах видно огромное стадо сайгаков, которое исчисляется тысячами голов. Все они передвигались по степи, когда их сняли на видео.
"Нашествие сайгаков в Майском районе", - подписал автор ролика.
Некоторые пользователи в комментариях выразили беспокойство за работу фермеров.
"Сельхозпроизводителям очередная забота", "Они же уничтожат сельхозугодья. Не позавидуешь фермерам", "Саранча по-казахски", - писали комментаторы.
Неделю назад комитет лесного хозяйства и животного мира предупредил, что в начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков.
В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.
По словам специалистов ведомства, окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.
На нашествие сайгаков также пожаловались и в Карагандинской области, кадрами со следами животных на поле поделились в паблике NEWS Karaganda-Ulytau в Instagram.
Аграрии переживают за посевы.
Стоит отметить, что в минувшую субботу в Карагандинской области автомобиль столкнулся со стадом сайгаков. В результате пострадал пассажир авто.
Отмечается, что проезжая часть на этом участке была сухой, чистой и с ровным покрытием. Ограничений движения на момент ДТП не было.
Вдоль дороги установлены защитные сетки, препятствующие выходу животных на проезжую часть.
"По предварительным данным, в результате массового перемещения сайгаков произошло повреждение одного из участков ограждения, что позволило животным выйти на автодорогу", - пояснили в "КазАвтоЖоле".
Отметим, в начале месяца аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.
Сообщается, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.
Специалисты переживают, что фермеры теперь могут пострадать еще сильнее.
Сейчас популяция сайги выросла до трех млн.
В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247900-sarancha-po-kazahski-mnogotysyachnoe-stado-saygakov-snyali-na-video-v-pavlodarskoy-oblasti/