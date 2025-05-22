"Саранча по-казахски": многотысячное стадо сайгаков сняли на видео в Павлодарской области

Очевидцы сняли на видео многотысячное стадо сайгаков в степи Павлодарской области - видео появилось в паблике rybalkaiokhotavmaiskom в Instagram, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно огромное стадо сайгаков, которое исчисляется тысячами голов. Все они передвигались по степи, когда их сняли на видео.

"Нашествие сайгаков в Майском районе", - подписал автор ролика.

Некоторые пользователи в комментариях выразили беспокойство за работу фермеров.

"Сельхозпроизводителям очередная забота", "Они же уничтожат сельхозугодья. Не позавидуешь фермерам", "Саранча по-казахски", - писали комментаторы.

Неделю назад комитет лесного хозяйства и животного мира предупредил, что в начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков.

В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

По словам специалистов ведомства, окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

На нашествие сайгаков также пожаловались и в Карагандинской области, кадрами со следами животных на поле поделились в паблике NEWS Karaganda-Ulytau в Instagram.

Аграрии переживают за посевы.

Стоит отметить, что в минувшую субботу в Карагандинской области автомобиль столкнулся со стадом сайгаков. В результате пострадал пассажир авто.

Отмечается, что проезжая часть на этом участке была сухой, чистой и с ровным покрытием. Ограничений движения на момент ДТП не было.

Вдоль дороги установлены защитные сетки, препятствующие выходу животных на проезжую часть.

"По предварительным данным, в результате массового перемещения сайгаков произошло повреждение одного из участков ограждения, что позволило животным выйти на автодорогу", - пояснили в "КазАвтоЖоле".

Отметим, в начале месяца аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.

Сообщается, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

Специалисты переживают, что фермеры теперь могут пострадать еще сильнее.

Сейчас популяция сайги выросла до трех млн.

В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.