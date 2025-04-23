Джорджа Мелони перенесла визит в Казахстан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая должна была посетить Казахстан на этой неделе, перенесла визит из-за смерти Папы Римского, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Как сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай, по просьбе итальянской стороны запланированный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит "Центральная Азия – Италия" переносятся в связи с ее участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска.

"Новые сроки визита согласовываются сторонами. О сроках сообщим дополнительно", - сообщил Желдибай.

Напомним, 21 апреля в Акорде сообщали, что 26-27 апреля Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ожидалось, что она проведет переговоры с Токаевым и примет участие в первом саммите "Центральная Азия - Италия".

Однако в тот же день, 21 апреля, стало известно о кончине Папы Римского Франциска. Согласно свидетельству о смерти понтифика, обнародованному ватиканским врачом, Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Касым-Жомарт Токаев уже выразил свои соболезнования в связи со смертью Папы.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти Папы Франциска, можно прочитать тут.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля. Отмечается, что они будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

В Италии в связи со смертью Папы объявлен пятидневный траур.