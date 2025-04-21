Казахстан посетит премьер Италии Джорджа Мелони

Казахстан 26-27 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнёрства.

Также 27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия".

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев посещал Италию с официальным визитом в прошлом году.

Во время своего визита президент Казахстана провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой. Тогда же казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Токаев также провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и встретился с папой Римским и с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Глава Казахстана пригласил руководство Ватикана в Астану.

После всех официальных встреч Токаев также посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров.

А месяцем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, где были обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.