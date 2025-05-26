Отмененный из-за паводков форум и визит Мелони: Акорда опубликовала планы Токаева

В Акорде представили анонс нескольких предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

По данным Акорды, 28-29 мая Казахстан с официальным визитом посетит президент Руанды Поль Кагаме. В рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

28 мая пройдет встреча с председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер. А 28-29 мая состоится рабочий визит президента Северной Македонии Горданы Силяновской-Давковой.

Также отмечается, что 28-29 мая Астану с рабочим визитом посетит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"29 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного форума Астана (AIF) и проведет ряд встреч с главами официальных делегаций, руководителями международных организаций и компаний.

30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона", - отметили в Акорде.

31 мая президент примет участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Ранее мы писали, что согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана. В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков: об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня.

Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению. Также стало известно, что на форум потратят 4,5 млрд тенге.

Также мы писали, что 21 апреля стало известно о кончине Папы Римского Франциска. После этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая должна была посетить Казахстан в апреле, перенесла визит в Казахстан.