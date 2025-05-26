Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отмененный из-за паводков форум и визит Мелони: Акорда опубликовала планы Токаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: Акорда

В Акорде представили анонс нескольких предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

По данным Акорды, 28-29 мая Казахстан с официальным визитом посетит президент Руанды Поль Кагаме. В рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

28 мая пройдет встреча с председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер. А 28-29 мая состоится рабочий визит президента Северной Македонии Горданы Силяновской-Давковой.

Также отмечается, что 28-29 мая Астану с рабочим визитом посетит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"29 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного форума Астана (AIF) и проведет ряд встреч с главами официальных делегаций, руководителями международных организаций и компаний.

30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона", - отметили в Акорде.

31 мая президент примет участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Ранее мы писали, что согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана. В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков: об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня.

Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению. Также стало известно, что на форум потратят 4,5 млрд тенге.

Также мы писали, что 21 апреля стало известно о кончине Папы Римского Франциска. После этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая должна была посетить Казахстан в апреле, перенесла визит в Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2248776-otmenennyy-forum-i-vizit-meloni-v-kakih-meropriyatiyah-primet-uchastie-tokaev-na-etoy-nedele/