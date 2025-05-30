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Токаев встретился с президентом Туркменистана и обратился к Гурбангулы Бердымухамедову

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Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Глава государства провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Также он передал слова приветствия Гурбангулы Бердымухамедову.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что участие Бердымухамедова в первом саммите "Центральная Азия - Италия" имеет важное значение с точки зрения дальнейшего продвижения многогранных межгосударственных связей.

"Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера.

Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня", – сказал глава нашего государства.

По его мнению, сегодня сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям.

Президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия".

"Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", - отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.

Напомним, ранее мы писали, что в Астану для участия в саммите прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позже были опубликованы кадры прибытия главы Кыргызстана Садыра Жапарова. Следом в аэропорту Астаны приземлился борт главы Узбекистана Шавката Мирзиеева. Кроме того, на мероприятие прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

До этого в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. Сегодня Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2249772-tokaev-obratilsya-k-gurbanguly-berdymuhamedovu-cherez-ego-syna/