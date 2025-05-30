Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану (фото, видео)

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. В Казахстане он примет участие в ряде мероприятий.

В Telegram-канале правительства опубликовали кадры прибытия в Астану президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Он примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия".

На опубликованных кадрах видно, что Жапарова в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Астану для участия в саммите прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. Сегодня Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.