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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану (фото, видео)

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Садыр Жапаров прибыл в Астану
Садыр Жапаров прибыл в Астану. Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. В Казахстане он примет участие в ряде мероприятий.

В Telegram-канале правительства опубликовали кадры прибытия в Астану президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Он примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия".

На опубликованных кадрах видно, что Жапарова в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Астану для участия в саммите прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. Сегодня Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250627-prezident-kyrgyzstana-pribyl-v-astanu-foto/