Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан (фото, видео)

Для участия в саммите "Центральная Азия - Италия" в Астану прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В пресс-службе правительства страны показали кадры прибытия президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану.

Его в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Рахмон планирует принять участие в саммите "Центральная Азия - Италия".

Напомним, ранее в Астану для участия в саммите прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позже были опубликованы кадры прибытия главы Кыргызстана Садыра Жапарова. Следом в аэропорту Астаны приземлился борт главы Узбекистана Шавката Мирзиеева.

До этого в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. Сегодня Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.