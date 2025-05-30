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Президент Туркменистана прибыл в Астану (фото)

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Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия - Италия", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра РК, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия - Италия".

Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Отмечается, что Казахстан и Туркменистан выстраивают двусторонние отношения в духе стратегического партнерства. В 2024 году товарооборот между странами превысил 550 млн долларов, за первый квартал 2025 года - 103,9 млн долларов. Перед правительствами двух государств стоит задача по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов.

Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Президент Туркменистана прибыл в Астану
Президент Туркменистана прибыл в Астану. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время ведется планомерная работа по укреплению сотрудничества в развитии сфер транспорта и логистики, образования, цифровизации, а также в нефтегазовой отрасли.

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

До этого сообщалось, что Казахстан посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250606-prezident-turkmenistana-pribyl-v-astanu-foto/