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Как встречали президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в аэропорту Астаны (фото, видео)

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Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев. Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану и примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия", передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану. Кадры прибытия опубликовала пресс-служба правительства Казахстана.

Лидер Узбекистана сегодня примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия".

В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Астану для участия в саммите прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позже были опубликованы кадры прибытия главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

До этого в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. Сегодня Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250657-kak-vstrechali-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirzieeva-v-aeroportu-astany-foto-video/