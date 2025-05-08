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МИД Казахстана сделал заявление в связи с конфликтом Индии и Пакистана

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Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало заявление в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права и принципами устава ООН", - говорится в заявлении казахстанского МИДа.

Напомним, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

В связи с обострением ситуации авиакомпания Air Astana объявила об отмене рейсов из Алматы в Дели и Мумбаи из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.

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Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243262-mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-konfliktom-indii-i-pakistana/