Политический кризис в Германии: коалиция Шольца рухнула

Пока весь мир следит за происходящим в Вашингтоне, Германия незаметно погружается в пучину политического кризиса.

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си в Берлине Дэмиена Макгиннесса, опубликованной на сайте BBC News.

Это очень немецкий кризис, связанный с противостоянием внутри коалиции и сложными хитросплетениями конституции.

Но в итоге внутренняя политическая борьба привела к тому, что крупнейшая экономика Европы фактически осталась без единого руководства — как раз в тот момент, когда темпы экономического роста в ЕС начали спадать, а европейские лидеры с тревогой ждут возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В среду вечером, после того как канцлер Германии Олаф Шольц уволил лидера одной из трех коалиционных партий Кристиана Линднера с поста министра финансов страны, вслед за ним немедленно подали в отставку двое из трех его коллег по кабинету — что фактически привело к развалу правящей коалиции.

Теперь, до новых выборов, Шольц будет возглавлять правительство меньшинства, что в принципе позволит ему продолжить работу.

Однако, поскольку у него больше нет большинства в парламенте, для проведения любых решений канцлеру необходима поддержка оппозиции — и первый экзамен Шольцу предстоит выдержать уже на следующей неделе, когда в Бундестаге будут утверждать бюджет на следующий, 2025 год.

Без помощи оппозиционных партий будет крайне сложно согласовать и любые новые меры по оказанию помощи Украине или увеличить расходы на оборону.

Шольц призвал лидера оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца поддержать его в основных политических вопросах, поскольку с большинством предлагаемых решений консерваторы также согласны — в том числе и с увеличением поддержки Украины.

В ходе личной встречи с Мерцем в четверг Шольц призвал того к «конструктивному сотрудничеству по вопросам, имеющим для нашей страны решающее значение».

Победа Дональда Трампа, скорее всего, будет означать сокращение финансирования Украины Вашингтоном. А поскольку по объёмам финансовой поддержки Киева Германия идёт сразу за США, бремя увеличения помощи с высокой вероятностью ляжет именно на Берлин.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, представляющая в правительстве партию «зеленых» и только что вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что распад коалиции — «не лучший день для Германии и не лучший день для Европы».

Шольц хочет провести необходимое теперь по закону голосование о доверии правительству меньшинства 15 января, чтобы выборы прошли в марте, за полгода до запланированной даты.

Но, похоже, Мерц, который хочет сменить Шольца на посту канцлера как лидер Христианских демократов, не хочет подыгрывать своему оппоненту.

Он требует провести вотум недоверия немедленно, на следующей неделе, а в январе уже организовать внеочередные выборы — аргументируя это тем, что необходимо срочно принять ряд решений в рамках ЕС, а для этого Германии нужно иметь работоспособное правительство.

«Мы просто не можем себе позволить в течение нескольких месяцев жить с правительством меньшинства, потом еще несколько месяцев вести избирательную кампанию, а затем, — возможно, еще несколько месяцев —вести коалиционные переговоры», — заявил он.

Другие оппозиционные партии также призвали к проведению внеочередных выборов.

Когда бы выборы в итоге ни прошли, очевидно, что предвыборная кампания в Германии уже началась.

Распад коалиции назревал несколько месяцев. Причина — в деньгах.

Трехстороннюю коалицию развалили два принципиально разных видения того, какими мерами необходимо стимулировать слабеющую экономику Германии.

Левоцентристские социал-демократы Олафа Шольца и «зеленые» хотят модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине — в кредит, используя заемные средства.

Но либеральная СвДП Кристиана Линднера, отстаивающая идеи свободного рынка, выступает категорически против новых заимствований, призывая вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности.

Коллапс произошел на этой неделе, в ходе кризисных переговоров, когда стало ясно, что ни одна из сторон не готова пойти на уступки.

После провала переговоров в среду вечером канцлер обрушился на своего министра финансов с язвительной критикой, назвав Линднера эгоистом и безответственным руководителем за его нежелание идти на компромисс ради блага страны.

«Он слишком часто не оправдывал моего доверия», — заявил канцлер, обвинив Линднера в том, что тот ставит краткосрочное выживание своей партии выше благополучия страны.

Для немецкой политики подобное публичное выражение канцлером ярости по отношению к министру и партнеру по коалиции — случай беспрецедентный. Если это было публичное заявление, показанное по ТВ, можно представить, какое настроение царило за закрытыми дверями.

Перед выборами в США союзники Шольца говорили, что в Германии сейчас не время для досрочных выборов и политической нестабильности.

Но в течение последнего года в правительственной коалиции регулярно вспыхивали споры по поводу целей бюджетных расходов. В какой-то момент это порядком утомило немецкого избирателя, что привело к падению рейтингов одобрения всех трех партий.

Некоторые полагают, что, если бы правительство Шольца продержалось еще год, это лишь ещё больше завело бы страну в тупик, приведя к еще большей нестабильности.

Есть также опасения, что неспособность главных партий мейнстрима управлять страной сыграет на руку правопопулистской "Альтернативе для Германии" и новой популистской леворадикальной партии BSW.

АдГ сейчас стабильно занимает второе место в опросах, уступая только ХДС.

Сейчас в Берлине все больше думают о возможных последствиях для страны президентства Дональда Трампа. Он может нанести ущерб немецкой экономике, введя пошлины на ввоз европейских товаров, и подорвать национальную безопасность, свернув поддержку Украины.

И вряд ли многие готовы поспорить с тем, что сейчас Германии как никогда необходимо единое и эффективное правительство.

Дэмиен Макгиннесс

Би-би-си