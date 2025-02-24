Шольц признал "горькое" поражение своей партии на выборах в бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах", — заявил Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных результатов выборов.

Он исключил, что будет выдвигаться кандидатом на какой-либо пост в правительстве, кроме канцлера. Свое повторное выдвижение в качестве руководителя кабинета министров он не посчитал ошибкой.

Еще один член партии, министр обороны Борис Писториус, назвал результат СДПГ на выборах "сокрушительным" и "катастрофическим".

Как пишет издание, партия Шольца показала свой худший результат на парламентских выборах, состоявшихся 23 февраля: предварительно, она получила 16,2% голосов.

Первое место занимает оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца с 28,8%. Мерц, который станет следующим канцлером, уже заявил о победе и намерении сформировать правительство. Какой будет коалиция, еще неясно, но "Союз" собирался создавать ее только с одной партией, вероятно, это будет СДПГ. Шольц поздравил Мерца с победой.

На второе место вышла ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ), у которой 20,2%. Остальные политические силы страны установили табу на сотрудничество с АдГ, ее представители вряд ли войдут в будущее правительство. Однако партия может стать второй по величине силой в бундестаге.

Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель назвала победу своей партии "историческим успехом" и заявила, что объединение готово к коалиционным переговорам с "Союзом".

Две партии, ранее составлявшие правительственную коалицию "светофор" (по цветам объединений) с СДПГ, — "Зеленые" и Свободная демократическая партия получают 12,7% и 4,9% — то есть последняя даже рискует не пройти в бундестаг. По числу голосов избирателей ее обошли "Левые" с 8,5%. На границе пятипроцентного барьера —"Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ).