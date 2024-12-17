Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца

Парламент Германии (Бундестаг) на внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 — поддержали кабмин Шольца и 116— воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Как пишет издание, письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил канцлер страны Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ). Это решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год.

Поскольку бундестаг выразил недоверие правительству, теперь у федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера, согласно статье 68 Основного закона ФРГ (Конституции), будет 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Он может отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако это маловероятно (в истории ФРГ во всех случаях, когда бундестаг отказывал в доверии правительству, он распускался и проводились новые выборы).

Согласно установленным законом срокам, выборы должны пройти не позднее чем через 60 дней после голосования бундестага о вотуме недоверия. В качестве возможной даты досрочных выборов канцлер предлагал 23 февраля (очередные выборы в Германии были запланированы на сентябрь 2025-го).

Заседание бундестага открылось с речи Шольца, в которой он подчеркнул, что ставит вопрос о доверии правительству не только перед депутатами, но и избирателями.

"Моя цель заключается в продвижении федеральных выборов. На этих выборах граждане смогут определить политический курс страны. Вот почему я обращаюсь сегодня к избирателям с вотумом доверия", — отметил глава правительства.

Шольц также выступил с резкой критикой свободных демократов, возложив на них ответственность за развал коалиции.

"Политика — это не игра, уважаемые коллеги. Вхождение в правительство требует соответствующей моральной зрелости. Тот, кто вступает в правительство, несет ответственность за всю страну", — подчеркнул Шольц.

До этого вопрос о доверии правительству ставили в бундестаге пять раз. В трех случаях канцлеру было в нем отказано (Вилли Брандту в 1972-м, Гельмуту Колю в 1982-м и Герхарду Шрёдеру в 2005-м), а затем бундестаг распускался. Гельмуту Шмидту в 1982-м и Шрёдеру в 2001-м удалось заручиться поддержкой парламента и сохранить пост.

До момента формирования нового правительства прежнее, как и бундестаг, продолжает выполнять свои обязанности. Учитывая, что процесс формирования коалиции часто принимает затяжной характер, Шольц останется на посту канцлера еще как минимум несколько месяцев.