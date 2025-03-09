"Приятные воспоминания": что обсуждал Токаев с президентом Италии в Акорде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя итальянскую делегацию, глава нашего государства отметил, что сегодняшняя встреча – это отличная возможность для обсуждения важных аспектов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

"У меня остались приятные воспоминания о своем визите в Италию, который оказался чрезвычайно успешным благодаря Вашему гостеприимству и готовности создать все условия для продуктивных переговоров. Между двумя государствами налажено очень тесное сотрудничество в различных областях.

Многие итальянские компании работают на нашем рынке. Происходит бурный рост. Динамично развиваются и культурно-гуманитарные связи. Поэтому я считаю, что между нашими странами выстроены весьма прочные отношения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Италии выразил искреннюю благодарность за встречу, которая, по его словам, служит свидетельством подлинной дружбы между двумя странами.

Переговоры Токаева и Маттареллы. Фото: akorda.kz

Серджо Маттарелла высоко оценил состояние двусторонних связей, а также отметил наличие значительного потенциала для расширения стратегического партнерства между Казахстаном и Италией.

"У нас действительно превосходные отношения во всех сферах – политической, экономической, торговой и культурной", – добавил президент Италии.

Серджо Маттарелла. Фото: akorda.kz

В ходе беседы главы государств обстоятельно обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил около 20 млрд долларов. Порядка 250 итальянских компаний, работающих в Казахстане, вносят весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли, возобновляемой энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки.

Напомним, сегодня глава Италии прилетел в Казахстан. В аэропорту его встретил лично Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, Глава Казахстана посещал Италию с официальным визитом в прошлом году.

Во время своего визита президент Казахстана провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой. Тогда же казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Токаев также провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и встретился с папой Римским и с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Глава Казахстана пригласил руководство Ватикана в Астану.

После всех официальных встреч Токаев также посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров.